Пушилин: есть весомые успехи российских войск в Марьинке, идет зачистка территории

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о значительных успехах российских вооруженных сил в населенном пункте Марьинка.

Как рассказал Пушилин в интервью журналистам телеканала «Россия 24», имеются определенные успехи, и достаточно значительные, в населенном пункте Марьинка. Все высотные постройки уже освобождены от украинских военных и контролируются российскими подразделениями. По словам Пушилина, военнослужащие России работают круглосуточно, метр за метром зачищают территорию и постепенно освобождают населенный пункт.

Пушилин высказал предположение, что уже в ближайшее время над поселком будет установлен полный контроль. Также временный глава Донецкой народной республики подчеркнул, что российские силы заняли железнодорожную станцию Соль в районе Соледара и перерезали сообщение украинских войск между Северском и Артемовском.