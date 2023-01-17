Как вывести с одежды желтые пятна пота: полезные лайфхаки

Человек потеет постоянно, особенно при физических нагрузках или повышении температуры тела. Чтобы в организме поддерживалась оптимальная терморегуляция, вырабатывается до 3 л пота за сутки.

И пот, конечно же, оставляет неприятные следы на одежде, которые очень сложно отстирать.

Среди составляющих таких выделений органические вещества и соли, именно они виновники желтых пятен под мышками. Они неприятно пахнут и портят вид одежды, особенно светлой.

Если пятна свежие, они хорошо отходят после первой стирки. Но застарелые убрать почти невозможно. Однако есть секреты, помогающие быстро решить эту задачу.

Маленькие пятна можно обработать перекисью водорода 3%. После чего нужно его хорошо прополоскать и высушить.

Растворить обычную соль и нашатырь в стакане с водой. Оба компонента по чайной ложке.

Замочить в этом растворе пятно на пару часов, потом следует полоскание и стирка. Хороший способ для изделий из льна и хлопка.

Можно солью удалять пятна с шерстяной одежды. Надо лишь размешать столовую ложку соли в стакане воды и промокнуть раствором пятно.

Если ополоснуть шерстяную вещь в кипяченой воде, к нему вернутся яркий цвет и живой блеск.

Давнишние пятна помогают убирать аммиачный спирт и бензин. Сначала в ход идет бензин, сверху следы от пота протираются губкой, напитанной аммиаком.

Контуры нужно обработать максимально тщательно, иначе они после стирки опять проявятся. Когда обработка завершена, вещь стирают в обычном режиме.

Вывести пот может аспирин. Две таблетки измельчают и растворяют в теплой воде - нужен один стакан.

Пятно нужно обработать этим раствором и подержать в нем 2 ч. Потом идет обычная стирка.

Пот на светлых или цветных вещах из шерсти убирают мыльным раствором с помощью мягкой щетки. Потом мокрую одежду нужно обработать щавелевой кислотой.

Делается раствор из стакана воды и чайной ложки кислоты. Пропитать им место, где было пятно. Оставить на пару часов, потом прополоскать.

Можно сделать раствор из Уайт-спирита и нашатыря. На две части нашатыря взять 4 части Уайт-спирита. Смесью пропитывают пятно и оставляют на несколько часов.

Потом надо хорошо промыть одежду. Способ подходит для шерстяных вещей. Если скорректировать дозу, то можно убирать пятна и с шелковых изделий.

В этом случае нужно смешивать компоненты в одинаковой пропорции.