Арестович извинился за слова о взрыве дома в Днепре

Советник главы президентского офиса Украины Алексей Арестович в своем телеграм-канале извинился за свои высказывания о том, что причиной подрыва жилого дома в Днепре стала работа украинской системы противовоздушной обороны.

Как написал Арестович (далее цитата), «я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно по какой причине ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара».

После этого советник главы офиса президента Украины подчеркнул, что уровень обрушившейся на него критики несопоставим с последствиями его высказываний в эфире. По мнению Арестовича, таким образом украинские оппозиционные силы пытаются атаковать руководство страны и заработать политические баллы во время боевых действий, заранее планируя участие в будущих выборах.

Арестович выступил с данным заявлением после шквала обрушившейся на него критики. Так, депутаты украинской Рады объявили сбор подписей за отставку Арестовича, а мэр Днепра Борис Филатов выступил с оскорбительными словами в отношении политика и призвал украинскую службу безопасности, а также контрразведку страны проверить его.