Арестович подал в отставку с поста советника офиса президента Украины

Эту информацию Алексей Арестович опубликовал в своих социальных сетях, сопроводив ее фотографией заявления об увольнении по собственному желанию.

Арестович прокомментировал свое решение следующими словами: «Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку».

Ранее Арестович в своем телеграм-канале принес публичные извинения за высказывания относительно взрыва жилого дома в Днепре. Напомним, он заявлял, что взрыв произошел в результате работы украинской системы противовоздушной обороны. За эти слова Арестович подвергся мощной критике со стороны украинских властей и общественности, что вынудило его принести извинения. Вскоре после этого Арестович принял решение подать в отставку с поста советника офиса президента Украины.

На данный момент неизвестно, принята ли отставка Арестовича президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что решение будет вынесено в самое ближайшее время.