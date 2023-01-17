Экология по-японски: биогазеты, из которых в земле прорастают цветы

Биоразлагаемая пресса очень популярна у японцев. Делается она из "семенной бумаги". Если такая газета попадет в землю, из нее вырастет цветочная клумба.

Периодическое издание Японии «The Mainichi» нашло креативный способ привлечь читателей.

Здесь наладили выпуск газет, которые полностью сделаны из переработанной бумаги с добавлением семян растений.

Прочитанную газету не нужно выбрасывать, ее используют как рассадный материал. Чтобы получить цветочную клумбу, надо порвать бумагу на кусочки и закопать в землю.

Бумага полностью разлагается, содержащиеся в ней семена спустя несколько недель выпускают побеги.

Цветочная газета - это смесь из переработанной бумаги, семян и воды. Бумажное сырье добывается из макулатуры, семена добавляются при варке целлюлозы.

Издание очень популярно у жителей Японии, у нее много почитателей, и их число с каждым годом растет.

Каждый день газета раскупается тиражом, превышающим 4 млн экз. и дает прибыль в размере свыше 700 000 долларов.

В народе ее называют "зеленой" или "экологичной". Девиз проекта издательства звучит так:

"The Mainichi принимает меры не только путём оповещения, но и путём решения глобальных проблем"

В школах Японии пропагандируется лозунг "Посади газету!". Так среди юного поколения внедряется сознательное и заботливое отношение к окружающей среде.

Школьники знакомятся с проблемами переработки и утилизации отходов и осознают из глобальную значимость.