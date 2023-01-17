Володин заявил, что планы Запада по изоляции России провалились

Эти слова председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин произнес на первом в 2023 году пленарном заседании, которое открывает весеннюю сессию.

По словам Володина, намерения Соединенных Штатов Америки и Евросоюза изолировать Российскую Федерацию оказались полностью провалены. Как подчеркнул спикер Госдумы, в настоящее время в международном сообществе существует запрос на многополярность, мировая общественность желает справедливого мироустройства. Володин отметил, что российские подходы к развитию отношений с другими государствами основываются на принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных стран и на взаимовыгодном сотрудничестве.

Этим выступлением спикер открыл заседание, далее запланированы также выступления руководителей думских фракций. Первым пунктом в повестке дня стоит законопроект, согласно которому предлагается передача полномочий правительства по утверждению прогноза научно-технологического развития Российской Федерации совету при президенте по науке и образованию, а по определению порядка разработки и корректировки прогноза — лично президенту.