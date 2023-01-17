Арестович написал заявление об уходе с поста советника Офиса президента Украины

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об уходе с занимаемого им поста.

17 января советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своём официальном Telegram-канале сообщил, что написал заявление об уходе с занимаемой им должности.

Ранее целый ряд украинских чиновников и активистов призывали наказать Арестовича за его заявление о том, что на многоэтажку в Днепропетровске упала сбитая силами ПВО Украины ракета.

Украинский политический деятель утверждает, что своим поступком хотел «показать пример цивилизованного поведения – принципиальная ошибка, значит, я в отставку».