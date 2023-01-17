Урсула фон дер Ляйен: ЕК надеется, что санкции ЕС погрузят экономику России в рецессию

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что санкции ЕС погрузят экономику России в рецессию на десятилетия.

17 января глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕК надеется на то, что введённые ЕС санкционные ограничения против Российской Федерации смогут погрузить экономику России в рецессию на десятилетия.

Однако, невзирая на надежды Еврокомиссии и многочисленные санкции Евросоюза, в настоящее время снижение темпов экономического роста в России не наблюдается.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация в российской экономике стабильная.