Урсула фон дер Ляйен: ЕК надеется, что санкции ЕС погрузят экономику России в рецессию
2023-01-17 13:59
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что санкции ЕС погрузят экономику России в рецессию на десятилетия.
17 января глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕК надеется на то, что введённые ЕС санкционные ограничения против Российской Федерации смогут погрузить экономику России в рецессию на десятилетия.
Однако, невзирая на надежды Еврокомиссии и многочисленные санкции Евросоюза, в настоящее время снижение темпов экономического роста в России не наблюдается.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация в российской экономике стабильная.
Опубликовано: Диана Мудреченко