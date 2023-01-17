Медведев грубо раскритиковал форум в Давосе за обсуждение поставок танков в Украину

Дмитрий Медведев подверг грубой критике участников форума в Давосе за обсуждение вопросов поставок танков для Украины.

Можно назвать настоящим позорищем то, что на форуме в Давосе, вместо экономических проблем, обсуждают вопрос поставок танков в Украину, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Какое позорище, если не сказать грубее. Есть более емкое слово на ту же букву. Раньше в Давосе обсуждали экономику, а сейчас поставки танков в Украину. Польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран. Надеюсь эта "танковая коалиция" приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины", - написал чиновник в своем аккаунте в Twitter.

Дмитрий Медведев выразил удовлетворение тем, что "ни российских, ни китайских бизнесменов" на форуме в Давосе нет.