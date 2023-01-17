Отец Костомарова сообщил последние новости о состоянии фигуриста

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров все еще находится в коме. Отец фигуриста Сергей Костомаров сообщил последние новости о состоянии знаменитости.

Сергей Костомаров - отец фигуриста, который не первый день находится в коме, сообщил, что говорят медики о самочувствии 45-летнего спортсмена.

Костомаров старший отметил, что никаких изменений нет вот уже на протяжении нескольких дней.

Состояние - стабильно тяжелое, улучшений нет. К счастью, ухудшений тоже не наблюдается.