Арестович показал пример «цивилизованного поведения» и подал в отставку

Советник офиса президента Украины подал в отставку со своего поста, желая показать пример цивилизованного поведения.

Своим уходом с поста советника офиса президента Украины хочу показать пример цивилизованного поведения, заявил Алексей Арестович.

Его слова о том, что жилой дом в Днепре рухнул в результате работы украинских сил противовоздушной обороны, вызвали шквал критики и активно использовались российскими медиа.

"Принципиальная ошибка, значит в отставку", - написал Арестович в Facebook и приложил заявление.

Ранее Алексей Арестович принес извинения перед родственниками погибших и пострадавших в Днепре. Там не менее заявил, что его ошибка не принесла тяжелых последствий для Украины.