Какие звуки способны вызвать у людей приятную ностальгию

Некоторые звуки могут возвращать нас в прошлое, притягивают добрые воспоминания. Этим явлением заинтересовался аудиолог Гордон Харрисон и организовал специальный опрос.

Опрос был задуман с целью понять, какие звуки связывают людей с приятными воспоминаниями в прошлом. Участвовали в исследование 2000 человек, возраст - старше 50 лет.

Руководил исследованием Гордон Харрисон, главный аудиолог Specsavers.

По итогам опроса выяснилось следующее: 4 человека из 10 несколько раз в неделю возвращаются к хорошим воспоминаниям из прошлого. Помогают им в этом некоторые звуки.

Кого-то одолевает сладкая ностальгия уже от одного привычного звука. Это может быть шум дождевых капель, например.

Услышав его, люди думают о прожитых приятных моментах, на лице невольно возникает улыбка.

67% опрошенных рассказали о том, что добрые воспоминания у них возникают после звуков, услышанных на улице (поют птицы, шумит ветер, шуршат листья, блеят овцы вдали на лугу).

После анализа собранных данных выяснилось, что примерно 40 разных звуков вызывают у людей теплую ностальгию.

На первом месте музыка. Музыкальная композиция, услышанная в один из приятных моментов в жизни, навсегда остается в памяти.

Также позитивные сюжеты из прошлого приходят к человеку, если он слышать шум волн, пение птиц, треск дров в камине, похрустывание снега под ногами, брызги водопада, мурчание домашнего кота.

Для кого-то очень значимыми являются специфические звуки: шум кофемолки, хлопанье тостера, свист чайника.