Глава Еврокомиссии предрекла России годы экономической рецессии из-за санкций

Урсула фон Дер Ляйен заявила о десятилетиях экономической рецессии в России из-за введенных санкций.

Ограничительный меры Европейского союза и других стран, введенные против России на фоне начатой ею спецоперации против Украины на долгие годы введут ее экономику в рецессию, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме в Давосе.

"Страны Запада вели самые жесткие санкции за всю мировую историю. Российская экономика на долгие годы погрузится в рецессию. Ее промышленность лишиться важных западных технологий", - сказала она.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике форум в Давосе за его чрезмерную милитаристскую риторику в отношении России.