Стас Садальский полетел в Тбилиси на похороны Вахтанга Кикабидзе

Российский актер заявил: каким образом ни расходились бы судьбы людей, с друзьями и приятелями прощаться нужно в обязательном порядке.

Актер Стас Садальский вылетел в Тбилиси на похороны своего коллеги Вахтанга Кикабидзе. Как уточняет Рамблер, актер не смог не прибыть на церемонию прощания, хотя ранее и имел разногласия со звездой грузинского и советского кино и театра.

Садальский не планировал оставаться в Грузии надолго, но церемония там рассчитана не на один день. Накануне прощания проходит панихида, которая длится два дня. Потому похороны пройдут 19 января. А упокоится Вахтанг Кикабидзе рядом со своей матерью и женой.

Российский актер заявил, что, каким образом ни расходились бы судьбы людей, с друзьями и приятелями прощаться нужно в обязательном порядке.

«С друзьями надо прощаться. Это твое прошлое, твоя жизнь, это ты сам. Так нас учили в стране, где все мы дружили. И мое самое большое желание, чтобы наши народы снова были вместе», — написал Садальский в социальных сетях.

Из-за отлета в Тбилиси актер пропустит похороны актрисы Инны Чуриковой, которую он боготворил за талант, умение сыграть роль так, чтобы привлечь внимание - даже если в ней практически не было слов.