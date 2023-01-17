Близкие, друзья, коллеги, политики пришли проводить в последний путь любимую артистку Инну Чурикову

На церемонии прощания знаменитой актрисы Инны Чуриковой собралось много народу. Здесь присутствовали родственники, друзья, коллеги, поклонники артистки.

На панихиду по знаменитой актрисе Инне Чуриковой собрались культурные деятели, коллеги, друзья, родственники покойной, а также поклонники ее творчества.

Глава РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прислали венки.

Попрощаться со знаменитостью пришли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, актеры Евгений Мировнов, Андрей Соколов, Иван Агапов Михаил Горевой и многие другие.

Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище.