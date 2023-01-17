Сергей Лазарев задумался о завершении карьеры

Певец признался, что с возрастом приходит переосмысление ценностей и желание поменять приоритеты.

39-летний певец, который посвятил сцене большую часть жизни признался в интервью Пятому каналу, что с возрастом поменял приоритеты и задумался о полноценном отдыхе.

«Уже не помню, когда в последний раз нормально высыпался. Засыпаю в одном городе, а просыпаюсь в другом, иногда это происходит в самолетах, поездах. Мы должны порой оказываться в одно и то же время в самых разных городах, на самых разных телевизионных площадках. За день бывает и по два, по три концерта. И везде нужно источать радость и позитив», — поделился артист.

Лазарев также признался, что необходимо больше времени уделять отдыху и себе.

«Может оказаться, что к 70- 80 годам окажешься совсем один — без друзей, семьи, но с профессией. Но к тому времени будут новые герои, другие кумиры, и ты можешь остаться не у дел. Не надо всего себя отдавать работе», — поделился мыслями Сергей.

К переосмыслению жизненных ценностей его подтолкнуло и желание больше времени проводить со своими детьми. "Я с удовольствием прихожу домой, и отвлекаюсь от всего этого, просто становлюсь папой", — рассказал Лазарев.