На мужа актрисы Анастасии Макеевой Романа Малькова подали в суд

Иск подала Вологодская областная клиническая больница. Ответчиком выступает стройкомпания "И-Мет", которой владеет предприниматель.

Пока Анастасия Макеева рассказывает в интервью об идиллии в четвертом браке, её супруг получил судебную повестку. Предпринимателя Романа Малькова вызвали в Арбитражный суд Вологодской области, сообщает КП.

Как выяснило издание, в канун Нового года иск подала местная областная клиническая больница. Ответчиком по делу выступает стройкомпания "И-Мет", где Мальков является одновременно учредителем и генеральным директором.

Как выяснилось, в 2019-м больница заключила с этой фирмой договор подряда, но результатами работ недовольна. С романа Малькова за ненадлежащее исполнение обязательств требуют 191 тысячу рублей.

Аргументы в защиту себя он должен предоставить до 30-го января 2023-го года. Но дело могут рассмотреть и без участия ответчика.

Меж тем, в личной жизни скандально известного предпринимателя после долгих месяцев публичных разбирательств с экс-женой, похоже, установился мир и порядок.

Пока бывшая воспитывает троих детей и устраивает жизнь в США, Мальков перевез в роскошный дом новой жены-актрисы старшего сына и своих родителей. Вместе с Анастасией они мечтают о своих детях, соблюдают посты и ездят по святым местам.

В знак своей любви муж-строитель набил даже на груди инициалы Анастасии и их семейный герб.