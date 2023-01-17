Зеленская привезла в Давос письмо Си Цзиньпину от президента Украины

Первая леди Украины во вторник призвала участников Давосского форума, глав государств, министров и Сео объединиться для прекращения войны в Украине.

Елена Зеленская приехала на курорт в Швейцарских Альпах в сопровождении нескольких членов правительства, парламентариев и украинских предпринимателей.

«Вас объединяет влияние, — сказала Елена Зеленская мировой элите, собравшейся в большом зале Дворца Конгрессов, — но вы не используете его сообща».

С начала Давосского форума, который начался в понедельник, в Украине «погибло 43 мирных жителя», заявила первая леди. Она также вспомнила про «детей, которых заставляют делать уроки при свечах» и «фермеров, которые боятся идти на свои «минные» поля».

Елена Зеленская выступила за «план из десяти пунктов», который ее муж Владимир Зеленский предложил членам G19 (G20 минус Россия) в конце прошлого года на Бали.

Первая леди Украины везла письмо президента Украины на имя председателя КНР Си Цзиньпина, которое передала его представителям.