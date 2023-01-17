У Тины Канделаки родился третий ребенок

Стать мамой в третий раз 47-летней замгенерального директора «Газпром-медиа» помогла суррогатная мама.

Журналистка и замгенерального директора «Газпром-медиа» в третий раз стала мамой.

Как сообщает портал «Светские хроники», у 47-летней Тины Канделаки родился сын. Мальчик родился на свет при помощи суррогатной матери.

Канделаки уже девять лет замужем за Василием Бровко, которыя является директором по особым поручениям Госкорпорации «Ростех».

Тина ранее говорила: если они с мужем не смогут зачать ребенка, тогда обратятся за помощью к сурмаме.

От предыдущего брака у знаменитости двое детей: дочь Мелания и сын Леонтий Кондрахины.