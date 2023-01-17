Эксперты рассказали, что из-за стресса можно потерять зрение

Из-за регулярных нервных переживаний возникают скачки внутриглазного давления, которые приводят к снижению остроты зрения, атрофии зрительного нерва.

Специалисты Калифорнийского университета заявили, что повторяющийся стресс способен вызвать изменения в сетчатке глаз, схожие с появляющимися при естественном старении, сообщает Вокруг света.

Из-за регулярных нервных переживаний возникают скачки внутриглазного давления, которые приводят к снижению остроты зрения, атрофии зрительного нерва, а также развитию глаукомы.

Стрессы, перенапряжение нервной системы, мигрень, гипертония — все это в списке причин повышения внутриглазного давления. А оно является фактором либо главным признаком развития таких патологий, как глаукома с типичными дефектами зриения - вплоть до его полной потери.

«Повторяющийся стресс может вызвать изменения в ткани молодой сетчатки, и делает ее транскрипционно похожей на сетчатку состарившуюся. Множественные случаи повышения давления также вызывают старение молодой сетчатки», — поделились результатами иследований ученые.

У молодых людей при этом изменения приобретаются накопительным образом - после нескольких случаев стресса.

Важность этого открытия - в получении «окна возможностей», то есть подтверждения важности ранней диагностики, при которой можно обнаружить заболевания глаз.