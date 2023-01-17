«Глупо было не сделать»: Оскар Кучера, поддержавший СВО, рассказал, почему его сын гражданин США

Актер уточнил, что он с беременной женой и детьми отправился на отдых в Майами, где и появился на свет их младший сын.

Оскар Кучера поддерживает проведение СВО на Украине. Вместе с тем он не упустил возможности предоставить сыну Марку право путешествовать по миру без виз. В ходе интервью скандально известному блогеру Юрию Дудю Оскар рассказал историю получения его сыном паспорта США, сообщает Космополитен.

«Роды должны были пройти в Москве. Однако была середина лета, мы хотели вывести других детей на отдых. Друг посоветовал лететь в Майами, потому что там всё на высшем уровне. Для нас это было идеальным моментом. Глупо было не сделать сыну американский паспорт», — сказал Кучера.

Артист при этом обрисовал печальные перспективы для США. По его словам, экономика этой страны близка к краху, "люди там нищают, власти силой насаждают толерантность, падение нравов, силой заставляют менять пол».

Оскар также признался: его жена Юлия в прошлом году также планировала уехать из РФ после объявления о начале спецоперации, а потом - в сентябре, после начала мобилизации. Кучера отметил: ему и старшему сыну удалось отговорить ее от этого поступка.

«У нас состоялся жесткий разговор. Я сказал, что останусь. И Саня (средний сын) тоже сказал, что останется с папой», — поделился телеведущий. Он сумел убедить супругу остаться в России.

У Оскара пятеро детей. В 2004-м году у него родился сын Александр - от брака с Майей Марковой. Через три года звезда женился на юристе Юлии Лисеевой. Они воспитывают четыерых детей: Александра (2005 год), Даниэля (2007 год), Алисию (2010 год) и Марка (2019 год).