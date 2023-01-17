Ученые предупреждают: к концу 21-го века 90% населения столкнется с аномальной жарой и засухой

По мнению экспертов, это усугубит социальное неравенство еще больше и подорвет усилия по сокращению выброса углекислого газа в атмосферу.

Исследование экспертов Оксфордского университета показывает, что более 90 процентов населения планеты к концу века столкнется с воздействием сильной жары и засухи одновременно.

В публикации журнала Nature Sustainability ученые утверждают: это природное явление в итоге усугубит социальное неравенство, а также подорвет усилия по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Одни из самых худших климатических стрессоров, угрожающих устойчивому развитию человечества, - комбинирование экстремальной жары и засухи. Лежащие в их основе физические механизмы и их влияние на социальную среду пока еще плохо изучены.

Чтобы составить прогноз, как глобальное потепление отразится на экстремальной жаре и засухе, ученые применяют масштабную климато-гидрологическую модель, которая состоит из 111 элементов.

При худшем сценарии - когда углеродные выбросы достигнут высокого уровня - частота экстремальных жары и засухи во всем мире вырастет в десять раз. Это будет сопровождаться негативным воздействием на сельскохозяйственные экосистемы, а также социо-экономическую продуктивность к концу XXI века.

Связывание углерода земными экосистемами из-за жары и дефицита влаги замедлится. Так как бедные люди живут в основном в районах риска, они могут быть более уязвимы к стихийным бедствиям, нежели состоятельные люди.