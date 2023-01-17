Песков: Путин не собирается объявлять новую волну мобилизации 18 февраля
2023-01-17 21:20
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планах Путина объявить новую волну мобилизации 18 января являются недостоверными.
Эту информацию Песков назвал слухами и призвал не обращать на нее внимание.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 18 декабря, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, Путин может объявить новую волну мобилизации.
По мнению Пескова, тему новой волны мобилизации искусственно поднимают из-за границы.
Опубликовано: Светлана Репина