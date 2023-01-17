Express: Россия может потопить Великобританию ядерными торпедами «Посейдон» в случае конфликта с НАТО

Журналист Джек Уолтерс в своем материале для издания Express пишет, что в случае конфликта с НАТО Россия может потопить Великобританию ядерными торпедами «Посейдон».

По его словам, такие ракеты могут погрузить Великобританию в морскую пучину.

Уолтерс отмечает, что НАТО не смогут уничтожить это оружие, поскольку оно хорошо маневрирует и производит минимум шума.

Ранее сообщалось, что в России изготовили первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» для атомной подлодки «Белгород».