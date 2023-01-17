Президент Польши Дуда: «Что угодно, но только не Россия»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна говорит «нет» русскому миру.

Он напомнил, что в течение 123 лет Польша была разделена, часть страны оставалась под царской властью.

Дуда подчеркнул, что именно поэтому Польша защищается и делает все возможное, чтобы не попасть в российскую сферу влияния.

Ранее Анджей Дуда говорил о том, что власти Германии могут огласиться на передачу танков Leopard Украине под давление партнеров по НАТО.