Польское телевидение показало карту, на котором Западная Украина обозначена как часть Польши
2023-01-17 22:23
В сети появился фрагмент эфира польского телевидения, во время которого в кадр попала необычная карта страны.
Западная Украина на этой карте обозначена как часть Польши. По информации подписчиков, приславших фрагмент, карту показали в прогнозе погоды.
На карте в качестве польской территории указан украинский город Львов.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша стремится аннексировать территории Западной Украины.
Опубликовано: Светлана Репина