Польское телевидение показало карту, на котором Западная Украина обозначена как часть Польши

APS
2023-01-17 22:23

В сети появился фрагмент эфира польского телевидения, во время которого в кадр попала необычная карта страны.

Западная Украина на этой карте обозначена как часть Польши. По информации подписчиков, приславших фрагмент, карту показали в прогнозе погоды.

На карте в качестве польской территории указан украинский город Львов.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша стремится аннексировать территории Западной Украины.

Опубликовано: Светлана Репина










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