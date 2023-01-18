Raiffeisen Bank ответил на требование Нацбанка Украины уйти с российского рынка
2023-01-18 00:05
Raiffeisen Bank International опубликовал официальный ответ на требование Нацбанка Украины уйти с российского рынка.
В финансовом учреждении отметили, что рассматривают несколько сценариев для Райффайзенбанка Россия.
В банке поясняют, что процесс достаточно сложный, поэтому займет определенное время.
При этом в Raiffeisen Bank подчеркнули, что сократили кредитный портфель в России на четверть и не работают в Крыму, а также в Донбассе.
Опубликовано: Светлана Репина