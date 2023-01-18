Генри Киссинджер изменил свое мнение по поводу нейтрального статуса Украины

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что членство Украины в НАТО более целесообразно, чем ее нейтральный статус.

Он признал, что раньше выступал за нейтралитет Украины из опасений конфликта, который в итоге и произошел.

Теперь он считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет целесообразным действием.

Киссинджер также уточнил, что Соединенным Штатам следует усиливать помощь Украине до момента прекращения боевых действий.