Генри Киссинджер изменил свое мнение по поводу нейтрального статуса Украины
2023-01-18 00:10
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что членство Украины в НАТО более целесообразно, чем ее нейтральный статус.
Он признал, что раньше выступал за нейтралитет Украины из опасений конфликта, который в итоге и произошел.
Теперь он считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет целесообразным действием.
Киссинджер также уточнил, что Соединенным Штатам следует усиливать помощь Украине до момента прекращения боевых действий.
Опубликовано: Светлана Репина