USNI News: учебный самолет американских ВМС потерпел крушение по неизвестным причинам

По информации USNI News, в Алабаме потерпел крушение учебно-тренировочный самолет американских ВМС.

Двухместный самолет T-6B Texan II вылетел с базы в штате Флорида.

Сообщается, что пилотам удалось катапультироваться, им оказывают медицинскую помощь. Причины происшествия не названы.

T-6B Texan II используют в американских летных школах для обучения пилотов ВМС, а также Корпуса морской пехоты.