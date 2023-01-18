USNI News: учебный самолет американских ВМС потерпел крушение по неизвестным причинам
2023-01-18 00:31
По информации USNI News, в Алабаме потерпел крушение учебно-тренировочный самолет американских ВМС.
Двухместный самолет T-6B Texan II вылетел с базы в штате Флорида.
Сообщается, что пилотам удалось катапультироваться, им оказывают медицинскую помощь. Причины происшествия не названы.
T-6B Texan II используют в американских летных школах для обучения пилотов ВМС, а также Корпуса морской пехоты.
Опубликовано: Светлана Репина