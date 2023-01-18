Из-за обесценивания российских активов немецкий концерн BASF потерял 1,4 миллиарда евро

Немецкий концерн BASF за прошлый год потерял 1,4 млр евро из-за обесценивания российских активов.

В частности, активы дочерней компании BASF Wintershall Dea потеряли в стоимости 5,4 млрд евро.

Общая прибыль концерна за прошлый год составила 6,88 млрд евро, что на 11% меньше прошлогоднего показателя.

С баланса BASF списана доля за участие в «Северном потоке». Высокие затраты заставили концерн ввести режим жесткой экономии.