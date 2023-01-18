Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Украина готова к переговорам с Россией

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина готова к переговорам с Россией.

При этом он отметил, что обязательным условием таких переговоров является соблюдение принципов международного права.

Никифоров пояснил, что речь идет об уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины, принципах верховенства права и компенсации ущерба.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но страны Запада не разрешают Киеву проявлять гибкость в этом вопросе.