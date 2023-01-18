Экс-советник Кучмы Соскин: разведка Украины потерпела крупное поражение от России
2023-01-18 00:57
Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Олег Соскин рассказал, что украинская разведка потерпела крупное поражение от России.
Он пояснил, что ГРУ Украины не удалось предупредить Владимира Зеленского о предстоящих ракетных ударах.
Соскин отметил, что ГРУ и ее руководитель Кирилл Буданов ничего не знали о том, что готовится удар ракетами по объектам инфраструктуры.
Он также уточнил, что украинские власти пытаются отвлечь внимание населения от таких ударов, но если начнутся морозы, случится катастрофа.
Опубликовано: Светлана Репина