Bloomberg: США пытаются возобновить военные переговоры с Китаем, но Пекин не соглашается

Агентство Bloomberg сообщает, что Минобороны США изо всех сил пытается возобновить военные переговоры с Китаем.

Однако Пекин не идет навстречу и отвергает все подобные попытки. Любые переговоры были прекращены после визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

Это произошло в августе, и с тех пор Китай не соглашается установить регулярные контакты по оборонным вопросам.

Между тем в США считают, что такие переговоры необходимы для предотвращения возможно кризиса.