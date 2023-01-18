Bloomberg: США пытаются возобновить военные переговоры с Китаем, но Пекин не соглашается
2023-01-18 01:06
Агентство Bloomberg сообщает, что Минобороны США изо всех сил пытается возобновить военные переговоры с Китаем.
Однако Пекин не идет навстречу и отвергает все подобные попытки. Любые переговоры были прекращены после визита Нэнси Пелоси на Тайвань.
Это произошло в августе, и с тех пор Китай не соглашается установить регулярные контакты по оборонным вопросам.
Между тем в США считают, что такие переговоры необходимы для предотвращения возможно кризиса.
Опубликовано: Светлана Репина