Госсекретарь США Блинкен: требования РФ о признании новых регионов не может быть уловием для диалога
2023-01-18 01:31
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что условие России о признании новых регионов станы не может быть основой для диалога с Украиной.
Он отметил, что Владимир путин озвучил это требование в недавней беседе с президентом Турции Эрдоганом.
Российский лидер отметил, что пока украинская сторона не примет это условие, никакие договоренности невозможны.
По мнению Блинкена, такой подход не имеет шансов на успех.
Опубликовано: Светлана Репина