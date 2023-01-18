Госсекретарь США Блинкен: требования РФ о признании новых регионов не может быть уловием для диалога

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что условие России о признании новых регионов станы не может быть основой для диалога с Украиной.

Он отметил, что Владимир путин озвучил это требование в недавней беседе с президентом Турции Эрдоганом.

Российский лидер отметил, что пока украинская сторона не примет это условие, никакие договоренности невозможны.

По мнению Блинкена, такой подход не имеет шансов на успех.