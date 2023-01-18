Премьер Нидерландов Рютте: после завершения украинского конфликта придется восстанавливать отношения с Россией
2023-01-18 01:40
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что после завершения конфликта на Украине придется восстанавливать отношения с Россией.
Он отметил, что Россия никуда не денется и всегда будет оставаться большой частью Европы и Азии.
Рютте напомнил, что РФ – самая большая в мире страна. При этом он уточнил, что имеет ввиду восстановление отношений с Россией после проведения мирных переговоров по Украине.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже после окончания украинского конфликта отношения Запада с Россией не нормализуются.
Опубликовано: Светлана Репина