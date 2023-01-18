Guardian: во Франции в 118 лет умерла старейшая жительница планеты

The Guardian сообщает, что старейшая жительница планеты, француженка Люсиль Рандон умерла в возрасте 118 лет. Смерть наступила во сне.

Женщина родилась 11 февраля 1904 года. Колда ей был 41 год, она приняла монашество.

В течение 28 лет Рандон работала в больнице в городе Виши, помогала сиротам, пожилым людям.

После этого она посвятила себя службе Богу. С 2009 года Люсиль Рандон жила в доме престарелых в Тулоне.