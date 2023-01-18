Небензя: российскую ракету в Днепре подбила украинская система ПВО

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российскую ракету в Днепре подбила украинская система ПВО.

По его словам, ни один из представителей западных стран не упомянул в Совбезе о том, как на самом деле складывалась ситуация в Днепре.

Небензя сказал, что установка ПВО размещалась в жилом квартале, что является нарушением норм международного гуманитарного права.

Именно поэтому сбитая ракета рухнула на жилой дом, хотя удар наносился по объекту инфраструктуры.