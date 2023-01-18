МИД Китая потребовал у США объяснений по поводу кражи нефти в Сирии

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что его страна требует у США пояснений по поводу кражи сирийской нефти.

Он отметил, что разграбление энергоресурсов в Сирии Соединенными Штатами способствует усилению энергетического кризиса и гуманитарной катастрофы.

Китайский дипломат сказал, что власти США посягают на право на жизнь народа Сирии, проявляют алчность, но при этом оказывают щедрую военную помощь зарубежным странам.

Вэньбинь подчеркнул, что США ввергают другие государства в нестабильность и бедствия для защиты собственной гегемонии.