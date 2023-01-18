Премьер Нидерландов заявил, что Запад не может заставить Зеленского начать переговоры с Путиным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что западные страны не могут заставить президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией.

Он отметил, что этот вопрос украинские власти должны решать сами вместе с народом своей страны.

Рютте уточнил, что это касается не только Зеленского, но и любого другого президента.

Он сказал, что если лидеры стран Запада позвонят Зеленскому с просьбой начать переговоры с Россией, тот не согласится.