Премьер Нидерландов заявил, что Запад не может заставить Зеленского начать переговоры с Путиным

APS
2023-01-18 02:34

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что западные страны не могут заставить президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией.

Он отметил, что этот вопрос украинские власти должны решать сами вместе с народом своей страны.

Рютте уточнил, что это касается не только Зеленского, но и любого другого президента.

Он сказал, что если лидеры стран Запада позвонят Зеленскому с просьбой начать переговоры с Россией, тот не согласится.

Опубликовано: Светлана Репина











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