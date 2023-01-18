FT: в Великобритании образовалась рекордная нехватка рабочей силы из-за Brexit
2023-01-18 03:08
Издание Financial Times сообщает, что Великобритания столкнулась с рекордным дефицитом рабочей силы.
Причинами послужили выход из Евросоюза и отмена режима свободного передвижения работников со странами Европы.
В июне 2022 года в Великобритании не хватало около 330 тыс. работников, в первую очередь, в секторах низкоквалифицированного труда.
Существенная нехватка рабочей силы наблюдается также в гостиничном бизнесе и в сфере строительства.
Опубликовано: Светлана Репина