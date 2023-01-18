Бывший премьер Украины Азаров: переговоры Киева и Москвы могут начаться только по решению США

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут начаться только по решению США.

По его словам, Украина оказалась в абсурдной позиции, поскольку закон запрещает проведение переговоров, но Зеленский выступает за диалог на платформе ООН.

При этом Азаров подчеркнул, что 10 пунктов «мирного плана» Зеленского абсолютно нереалистичны.

Экс-премьер убежден, что пока не Соединенные Штаты не примут соответствующее решение, никаких переговоров не будет.