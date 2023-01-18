Киссенджер заявил о потере смысла идеи о нейтральном статусе Украины

Бывший глава Госдепа США отказался от своей идеи о нейтральном статусе Украины посчитав ее не имеющей смысла.

Нейстральный статус Украины, который имел смысл до начала специальной военной операции России, теперь потерял смысл, заявил бывший глава Государственного депратамента США Генри Киссинджер выступая на форуме в Давосе.

"До этой войны я был горячим противником вступления Украины в НАТО, справедливо полагая, что это может спровоцировать процессы, которые мы видим сейчас. В настоящий момент такая идея потеряла смысл. Киев должен получить гарантии от НАТО. Вступление Украины в альянс теперь приемлемо", - сказал он.

Генри Киссинджер занимал пост главы Госдепа США с 1973-1977 годов. Удостоен Нобелевской премии за участие в заключении Парижского мирного соглашения, поставившим точку в многолетней Вьетнамской войне.