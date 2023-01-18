Посольство России в Швеции оправдалось за «Крым в составе Украины»

Российское посольство в Стокгольме оправдалось за скандальную публикацию карты с Крымом, ЛНР и ДНР в составе Украины.

Дипломатическое представительствао России в Швеции оправдалось за публикацию карты, на которой Крым, а также территории, присоединенные по итогам референдума, находятся в составе Украины.

Ранее посольство опубликовало карту с ценами на бензин в Европе. На ней Украины изображена в границах 1991 года. По этой причине бензин в Крыму и присоединенных регионах оказался дороже в два раза, чем в самой России. На этот факт обратило внимание украинское издание "Европейская правда".

"Все дело в том, что западные источники не достоверно публикуют карту России. А нужно было вот так!", - отчитались российские дипломаты в аккаунте дипмиссии в Twitter и приобщили к публикации карту с Крымом, ЛНР, ДНР в составе России.;

В Государственную Думу России внесен законопроект, согласно которому, за распространение карт, оспаривающие границы России будут привлекать к ответственности.