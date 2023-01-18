Премьер-министр Нидерландов заявил о готовности передать Украине ЗРК Patriot

Глава кабинета министров Нидерландов заявил о готовности присоединится к передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Нидерланды готовы присоединиться к Германии и США в вопросе оказания военно-технической помощи Украине о передать ей зенитно-ракетные комплексы дальнего действия Patriot, заявил премьер-министр страны Марк Рюттер.

"Мы намерены участвовать в инициативе передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot", - говорится в публикации.

Всего в 2023 году Нидерланды намерены направить на поморщь Украине 2,5 миллиарда евро. Большая часть средств рассчитана именно на военную поддержку Киева.