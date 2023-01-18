Глава Госдепа США Блинкен обвинил Россию в срыве переговоров с Украиной

Государственный секретарь США обвинил руководство России в завышенных требования к Украине, что срывает ведение переговорного процесса.

Российские требования к Украине неприемлемы и это срывает переговорный процесс, заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

"Руководсво России продвигает нарратив, что оно заинтересовано в мирном урегулировании конфликта. Якобы они хотят мира, мы - нет. Это разумеется не так. Требования России к Украине о признании новых границ не приемлемы. Это срывает переговорный процесс", - сказал Блинкен в разговоре с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

В качестве аргумента глава Госдепа привел слова президента России Владимира Путина о том, что "пока Украина не признает новых территорий, разговаривать не о чем.