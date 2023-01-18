Грета Тунберг арестована после демонстрации на угольной шахте в ФРГ

По словам источника в полиции, шведская активистка-эколог Грета Тунберг и другие протестующие провели несколько часов под стражей в полиции во вторник после демонстрации в Люцерате.

Группа демонстрантов была блокирована полицией и арестована возле угольного карьера в Люцерате.

«Они были вывезены автобусом из опасной зоны, их личности были проверены, затем они были отпущены», сообщил AFP представитель местной полиции, добавив, что это продолжалось «несколько часов».

На попавших в соцсеть фотографиях Грету Тунберг, одетую в черное, полицейские несут на руках во время ее эвакуации от опасного карьера.

В субботу экоактивисты организовали демонстрацию в Люцерате, в которой приняли участие более 15 000 участников со всей Германии.

В результате потасовок несколько десятков человек получили ранения среди демонстрантов и полиции.

Акции протеста продолжились во вторник захватом горнодобывающей техники, железнодорожных путей, блокадой дорог и зданий.

