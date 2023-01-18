Доктор Мясников рассказал, какую пользу приносит антибактериальное мыло

Регулярное использование такого мыла может привести к устойчивости к антибиотикам.

Телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» оценил эффективность антибактериального мыла.

Специалист рассказал, действительно ли такое средство защищает от вирусов, сообщает Рамблер.

Мясников заявил, что на самом деле антибактериальное мыло от вирусов не защищает. Мало того - может нанести человеку вред .

Доктор объяснил это тем, что такое мыло содержит небольшое количество антибиотиков. И его регулярное использование, уточнил специалист, может привести к появлению резистентности либо устойчивости к антибиотикам.

«Антибактериальное мыло не рекомендуется потому, что оно может спровоцировать резистентность к антибиотикам. Они перестают действовать, потому пользы от средства нет, а вот вред может быть», — подчеркнул доктор.