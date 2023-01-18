Небензя назвал истинные причины трагедии в Днепре

По словам постпреда России в ООН, причиной трагедии стал непрофессионализм украинских операторов систем ПВО.

Василий Небензя подчеркнул, что именно из-за неграмотных действий украинских ПВО российская ракеты была сбита и изменила траекторию попав в жилой дом.

По словам постпреда, трагедия произошла «… поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале».

Размещение военной техники в жилых массивах стало общепринятой практикой для ВСУ с самого начала конфликта.

