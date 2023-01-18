Ехидны используют уникальную процедуру охлаждения организма

Новое исследование показало, что ехидны пускают сопли, чтобы охладиться в наступившей в Австралии аномальной жаре.

Их шипы действуют как одеяло, и животные не могут облизываться, чтобы остыть.

Но благодаря инфракрасным камерам исследователи открыли уникальные методы, которые они используют для отведения тепла.

Давно известно, что ехидны выдувают пузыри слизи из носа, но считалось, что это в первую очередь для очистки носовых проходов от грязи и пыли.

Тепловизионное изображение, полученное зоологом Кристин Купер и ее командой, свидетельствует об обратном.

Пузырьки слизи лопаются и увлажняют кончик морды ехидны, позволяя испарению охлаждать кровь. Более холодная кровь циркулирует по их телу, помогая снизить температуру животного.

