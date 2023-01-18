Нани Брегвадзе рассказала, какой сигнал послал ей Вахтанг Кикабидзе незадолго до смерти

К тому моменту артист уже не мог говорить, потому певица попросила своего друга моргнуть, если хочет ее увидеть. Он «улыбнулся и моргнул».

Певица Нани Брегвадзе рассказала о своем последнем разговоре с актером Вахтангом Кикабидзе. По словам звезды, он послал ей последний сигнал, сообщает МК.

Брегвадзе призналась, что до последнего была на связи с Кикабидзе, однако не успела с ним попрощаться.

«Плачу сутками напролет. Я потеряла большого друга», — поделилась певица.

Кикабидзе был в коме, но за несколько дней до смерти вышел из нее, вспоминает артистка. Брегвадзе рассказала, что из больницы ей позвонила дочь Вахтанга. Кикабидзе не мог говорить, потому певица попросила своего друга моргнуть, если хочет ее увидеть. Он «улыбнулся и моргнул», отметила Брегвадзе.

Артистка считает это сигналом. Кикабидзе хотел увидеть старую подругу, но Брегвадзе не успела его посетить еще раз.